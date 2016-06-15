Практически торт Колибри / Almost Hummingbird Cake

Спелые бананы очень хотели стать часть чего-то ароматного и вкусного. Обычно это банановый хлеб, но сегодня душа просила еще и крема. Не долго думая, я вспомнила о торте Колибри, который давно собиралась испечь. Этот торт готовят с ананасом, но в сезон абрикосов, персиков и черешни мне хотелось использовать именно эти фрукты и ягоды. Бисквит получается очень нежный, ароматный, влажный. Напоминает банановый хлеб. А абрикосы приятно растворяются и делают его похожим на морковный. Крем содержит много сока лайма и имеет отчетливую кислинку, что мне безумно понравилось!
Этот торт не похож на привычные, для меня он как многослойный пирог с кремом, поэтому в следующий раз возможно я приготовлю его в форме пирога и украшу шапкой взбитых сливок :)
Практически торт Колибри
Ингредиенты:
(форма 23 см)
Для коржей:
250 мл растительного масла
350 г муки
1/4 ч л соли
1,5 ч л разрыхлителя
1 ч л корицы
4 спелых банана
350 г сахара
1 банка(425 г) консервированных ананасов(кусочками) или 10 спелых абрикосов
2 крупных яйца
1 ч л ванильного экстракта
50 г пекана
Для крема:
300 г сахарной пудры
150 г сливочного масла
500 г сливочного сыра
2 лайма
Для крошки:
100 г сахара
50 г пекана
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать две формы маслом и присыпать мукой. Я использовала 2 мини формы около 11 см в диаметре, поэтому количество ингредиентов уменьшила в 2 раза.
Просеять муку с солью, разрыхлителем и корицей. Добавить сахар. Пюрировать банан и добавить в него кусочки ананасов или абрикосов. Взбить яйца, добавить масло, фруктовую смесь и порубленный пекан. Всыпать сухие ингредиенты к жидким и перемешать. Разделить по двум формам и выпекать 35-40 минут или до сухой зубочистки.
Для крема взбить мягкое сливочное масло с сахарной пудрой, добавить сливочный сыр комнатной температуры и перемешать. Добавить сок двух лаймов.
Для крошки растопить сахар до золотого цвета, всыпать пекан, перемешать и вылить смесь на смазанный маслом пергамент тонким слоем. Дать остыть и порубить ножом.
По возможности разрезать каждый бисквит на две части, срезав верхушку у каждого. Прослоить кремом и украсить крошкой.
Almost Hummingbird Cake
Recipe link here.
For the icing:
300 g icing sugar
150 g unsalted butter (at room temperature)
500 g cream cheese
2 limes
Комментариев нет:
Отправить комментарий